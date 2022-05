(Di lunedì 30 maggio 2022) "Noi abbiamo tre riforme da fare e il nocciolo è che il sistema deve essere basato sul concetto di autonomia, che è la capacità di costruire dal basso un sistema nazionale, non significa che ognuno deve andare per conto proprio". L'articolo .

"Dobbiamo ripensare questi due anni di pandemia - ha detto- la scuola è per definizione in ... Per il ministro inoltre "una riflessione sull'organizzazione della scuola che prevede il '...... tra libri, camicie nere e proteste al limite dell'incatenamento nei suoi b&b. E ora il suo ... La tassa di scopoproprio per finanziare interventi di manutenzione e fruizione dei beni e ... Bianchi: “Serve una riflessione su un ‘fine corsa’ a 14 e 18 anni e un obbligo scolastico a 16 anni” “Non si capisce perché dieci minuti prima di fare il primo scritto della maturità potremo andare tutti al bar, com’è tradizione, a fare colazione insieme senza mascherina e poi dovremo indossarla dava ...Investire sulla riduzione del numero di alunni per classe, mantenere integralmente la carta docente, modificare i concorsi con le prova a quiz e inserire “in modo serio” gli aumenti di stipendio dei d ...