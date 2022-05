Alfredino Rampi | profanata la tomba del bimbo caduto nel pozzo a Vermicino | «Imbrattata con svastiche»

Advertising

fanpage : Ultim'ora La notizia è stata diffusa dal telegiornale regionale della Rai. La tomba di Alfredino Rampi è stata pro… - repubblica : Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano di Roma: 11 svastiche sulla lapide - lucianonobili : Il piccolo Alfredino #Rampi è nel cuore e nella memoria di ogni romano. I vigliacchi che hanno profanato la tomba d… - edavid57edavid : RT @repubblica: Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano di Roma: svastiche sulla lapide - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Roma, profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano: sulla lapide 11 svastiche e ingiurie scritte con un pennarello… -

AGI - I ndagini in corso sulla profanazione della tomba di, il bimbo di sei anni morto dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981 : la lapide della sepoltura del bambino al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con 11 ...La tomba di, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981, è stata profanata. La lapide al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con una serie di svastiche. ...Profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì dopo essere precipitato in un pozzo a Vermicino, il 13 giugno 1981. E' stato il Tg regionale della Rai del Lazio a diffondere ...D’Amato: “Ferma condanna per profanazione lapide”. "Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di Alfredino Rampi Proprio sabato scorso, nel quartiere della Garbatella, e ...