Milan | Pioli | “Ibrahimovic non vedeva l’ora di operarsi | può dare ancora molto Maldini? Discussioni normali come altre”

(Di domenica 29 maggio 2022) Stefanoè stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dove il tecnico delha analizzato la stagione che ha condotto i rossoneri allo Scudetto per la prima volta in 11 anni. “Abbiamo fatto un grande percorso, chiudendo con sei vittorie con un calendariodifficile – ha spiegato l’allenatore rossonero – Sicuramente il derby di Coppa Italia è stato il momento più duro, ma l’area tecnica ha fatto un grande lavoro costruendo una squadra giovane e di talento. Poi i giocatori sono stati bravi a lavorare per migliorare.” A livello di singoli, impossibile non parlare di: “Nondial ginocchio – commenta– Spero che continui e che ci sia anche l’anno prossimo. Credo che ci possa ...

Il tecnico del Milan ha poi aggiunto: "Ibrahimovic sta meglio, non vedeva l'ora di fare questa operazione. E' stato importante il suo contributo, è un campione in tutto e per tutto: ci ha ..."