LIVE Trevisan-Sasnovich 4-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra è avanti nel primo set (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto esplosivo di Trevisan! 4-4 Sasnovich rimonta e tiene il servizio. AD-40 Ottima prima della bielorussa. 40-40 Quarta palla break del game annullata dalla #47 al mondo. 40-AD Trevisan SI CARICA CON LA RISPOSTA VINCENTE 40-40 Di poco largo il diritto di Trevisan che vanifica altre tre chance. 30-40 ROVESCIO VINCENTE DI Sasnovich! La #47 al mondo sta anticipando i pallonetti di Trevisan. 15-40 Gran diritto in avanzamento della tennista bielorussa. 0-40 TRE PALLE BREAK Trevisan! 0-30 Trevisan AMMATTISCE Sasnovich A SUON DI VARIAZIONI 0-15 Buon avvio in risposta dell’italiana. 4-3 Game a zero per Trevisan. 40-0 Scappa via la risposta ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Diritto esplosivo di! 4-4rimonta e tiene il servizio. AD-40 Ottima prima della bielorussa. 40-40 Quarta palla break del game annullata dalla #47 al mondo. 40-ADSI CARICA CON LA RISPOSTA VINCENTE 40-40 Di poco largo il diritto diche vanifica altre tre chance. 30-40 ROVESCIO VINCENTE DI! La #47 al mondo sta anticipando i pallonetti di. 15-40 Gran diritto in avanzamento della tennista bielorussa. 0-40 TRE PALLE BREAK! 0-30AMMATTISCEA SUON DI VARIAZIONI 0-15 Buon avvio in risposta dell’italiana. 4-3 Game a zero per. 40-0 Scappa via la risposta ...

Advertising

Eurosport_IT : Martina Trevisan cerca il pass per i quarti di finale! ???? Segui il match contro Sasnovich LIVE su @discoveryplusIT… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Martina Trevisan punta a volare di nuovo ai quarti di finale! La tennista azzur… - Eurosport_IT : Super tifo per la nostra Martina Trevisan e poi Djokovic, Nadal e Alcaraz in campo! ?? Che giornata ci aspetta oggi… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Sasnovich Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare a sognare - #Trevisan-Sasnovich… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Grande impresa di Camila #Giorgi, che supera in rimonta 4-6, 6-1, 6-0 la numer… -