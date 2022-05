Libero: disastro Uefa. Non si dimostra all’altezza dello spettacolo che offre (Di domenica 29 maggio 2022) L’organizzazione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France è stata un disastro targato Uefa. L’organizzazione calcistica europea non si è dimostrata all’altezza dello spettacolo che offre. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli commentando le scene di panico all’esterno dello stadio parigino, ieri. “Le persone perbene hanno pagato per i pochi teppisti e per l’incapacità della Uefa di fare ordine. Quest’ultima ha infatti chiesto e ottenuto la chiusura dei cancelli perché non sapeva come aiutare i pochissimi steward fuori dallo stadio, travolti dai furbi seriali. Sono scene (visibili nei numerosi video sui social) di puro dilettantismo, altro che da finale di Champions. Che una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) L’organizzazione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France è stata untargato. L’organizzazione calcistica europea non si ètache. Lo scrive, su, Claudio Savelli commentando le scene di panico all’esternostadio parigino, ieri. “Le persone perbene hanno pagato per i pochi teppisti e per l’incapacità delladi fare ordine. Quest’ultima ha infatti chiesto e ottenuto la chiusura dei cancelli perché non sapeva come aiutare i pochissimi steward fuori dallo stadio, travolti dai furbi seriali. Sono scene (visibili nei numerosi video sui social) di puro dilettantismo, altro che da finale di Champions. Che una ...

