Javier Bardem ricorda i fischi a Cannes per Il film di Sean Penn: "Fu un disastro"

Javier Bardem ha parlato della disastrosa presentazione de Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn al Festival di Cannes del 2016. Javier Bardem ha ricordato i fischi che a Cannes sommersero Il tuo ultimo sguardo, film diretto da Sean Penn che vedeva l'attore spagnolo protagonista al fianco di Charlize Theron. Nel 2016, Il tuo ultimo sguardo è stato presentato in anteprima e in concorso al Festival di Cannes. Sin da subito, il film diretto da Sean Penn è stato accolto da reazioni molto negative da parte della critica, venendo pesantemente fischiato nel prestigioso contesto ...

