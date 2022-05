Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 08:30 (Di sabato 28 maggio 2022) Viabilità DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ ANCORA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE QUALCHE DISAGIO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN CANE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE AI MATERIALI DISPERSI ORVIETO E FABRO SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE. VI INVITIAMO A MODERARE LA VELOCITA’ PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO SOSPESO SULLA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLazioNE TRA CASERTA E CANCELLO. ATTIVI BUS ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)DEL 28 MAGGIOORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ ANCORA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE QUALCHE DISAGIO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEA SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN CANE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE AI MATERIALI DISPERSI ORVIETO E FABRO SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE. VI INVITIAMO A MODERARE LA VELOCITA’ PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO SOSPESO SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCONE TRA CASERTA E CANCELLO. ATTIVI BUS ...

