Università | la Federico II festeggia 798 anni

La Federico II festeggia 798 anni con piccoli e grandi eventi aperti a tutta la cittadinanza. L'edizione 2022 di 'Buon compleanno Federico II' verrà presentata lunedì 30 maggio 2022, alle 12, in Rettorato, nella sala del Consiglio di amministrazione, in corso Umberto I, 40.Il Rettore Matteo Lorito e la Prorettrice Rita Mastrullo presenteranno il nutrito programma che corona le attività del progetto d'Ateneo F2 Cultura, che propone la cultura declinata nelle sue forme più nobili, poesia, letteratura, musica e arte, si affianca alla scienza e talvolta vi si intreccia. Tutte le attività culturali sono destinate alla Comunità federiciana, alla Città, a tutta l'area metropolitana, alla Scuola. Nel corso della presentazione interverranno studenti ed ex studenti federiciani per raccontare le loro storie e il loro esclusivo ...

