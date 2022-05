Mastella rincuora Vigorito | “Striscione gesto di imbecillità sportiva | deve restare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In merito alle annunciate dimissioni del presidente del Benevento Oreste, il sindaco di Benevento Clementeha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho sentito poco fa il presidenteal quale ho espresso la mia solidarietà e quella della città di Benevento per ildie di non riconoscenza che ha subito da pochissimi pseudo-tifosi. Il presidente mi ha manifestato la sua amarezza che è anche la mia e della città di Benevento per atteggiamenti ostili non utili a costruire un percorso sereno per il prossimo campionato di serie B. La città di Benevento, attraverso me, chiede però al presidentedial suo posto, di continuare ad essere il presidente ...