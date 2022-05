Liverpool-Real Madrid, sfortuna Mané: il primo a colpire il palo in due finali (Di sabato 28 maggio 2022) di Uefa Champions League Sadio Mané è il primo giocatore a colpire il palo in 2 diverse finali di UEFA Champions League da quando Opta ha iniziato la raccolta di dati dettagliati (2003/04), entrambe le volte contro il Real Madrid (2018 e stasera). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) di Uefa Champions League Sadioè ilgiocatore ailin 2 diversedi UEFA Champions League da quando Opta ha iniziato la raccolta di dati dettagliati (2003/04), entrambe le volte contro il(2018 e stasera). L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - repubblica : Champions League, sicurezza in tilt allo stadio di Parigi per Liverpool-Real Madrid: slitta di almeno mezz'ora la f… - nadurnet : @SimonePerego3 Indubbiamente, ma il Liverpool è più propositivo del Real, quindi dovrebbe vincere. Così mi hanno detto. - francescoceccot : Nel complesso il Real merita il vantaggio? Probabilmente no Quindi? Quindi dice bene al Liverpool che al 66°ne ha preso solo 1 #UCLfinal -