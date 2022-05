Giro d’Italia 2022, l’orgoglio e l’onore di avere Vincenzo Nibali. Lo Squalo commuove: 4° posto di lusso all’ultima recita (Di sabato 28 maggio 2022) “Il Giro d’Italia mi ha reso grande“. Una constazione veritiera mista a una dichiarazione d’amore, pronunciata da Vincenzo Nibali al termine della tappa odierna giunta sulla Marmolada: lo Squalo deve tantissimo alla Corsa Rosa, l’ha vinta per due volte (2013, 2016), l’ha sfiorata in un’altra occasione (2019) e ha contributo a renderlo celebre alle nostre latitudini, costruendo il mito del fuoriclasse siciliano che ha tenuto il ciclismo tricolore sulla cresta dell’onda per oltre un decennio nelle grandi corse a tappe. L’Italia deve sentirsi onorata e orgogliosa per aver potuto gustare le gesta di un talento cristallino che va di diritto annoverato tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, uomo capace di portare a casa la Tripla Corona (oltre a tre Classiche Monumento) e di illuminare la scena con uno ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) “Ilmi ha reso grande“. Una constazione veritiera mista a una dichiarazione d’amore, pronunciata daal termine della tappa odierna giunta sulla Marmolada: lodeve tantissimo alla Corsa Rosa, l’ha vinta per due volte (2013, 2016), l’ha sfiorata in un’altra occasione (2019) e ha contributo a renderlo celebre alle nostre latitudini, costruendo il mito del fuoriclasse siciliano che ha tenuto il ciclismo tricolore sulla cresta dell’onda per oltre un decennio nelle grandi corse a tappe. L’Italia deve sentirsi onorata e orgogliosa per aver potuto gustare le gesta di un talento cristallino che va di diritto annoverato tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, uomo capace di portare a casa la Tripla Corona (oltre a tre Classiche Monumento) e di illuminare la scena con uno ...

