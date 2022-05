Ancelotti: «Siamo tranquilli, il Real Madrid è abituato a queste partite» (Di sabato 28 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti a Sky prima della finale di Champions Liverpool-Real Madrid. FINALE – «Sono contento di essere qui, sono molto felice. Abbiamo preparato la partita bene e Siamo arrivati bene a questo appuntamento. Siamo pronti per reagire alle difficoltà che sicuramente ci saranno. La squadra oggi è stata molto tranquilla, sono abituati a queste partite: i veterani gestiscono bene queste situazioni». SCELTE – «All’inizio sarà una gara intensa, bisognerà farsi trovare pronti e Valverde può giocare in quella posizione, ma Rodrygo sarà comunque della partita e spero possa fare la differenza. Tutti i Madridisti devono essere contenti del fatto di essere arrivati a questa finale e poi i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei Blancos Carloa Sky prima della finale di Champions Liverpool-. FINALE – «Sono contento di essere qui, sono molto felice. Abbiamo preparato la partita bene earrivati bene a questo appuntamento.pronti per reagire alle difficoltà che sicuramente ci saranno. La squadra oggi è stata molto tranquilla, sono abituati a: i veterani gestiscono benesituazioni». SCELTE – «All’inizio sarà una gara intensa, bisognerà farsi trovare pronti e Valverde può giocare in quella posizione, ma Rodrygo sarà comunque della partita e spero possa fare la differenza. Tutti iisti devono essere contenti del fatto di essere arrivati a questa finale e poi i ...

