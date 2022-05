Reddito, Salvini: “Soldi rubati da chi non fa una mazza” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Reddito di cittadinanza? Soldi rubati da chi non fa una mazza, diamoli a chi vuole lavorare”. Sono le parole di Matteo Salvini in un comizio a Erba in provincia di Como. “Alla prova dei fatti dopo tre anni su un milione e centomila lavoratori abili che percepiscono il Reddito di cittadinanza, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato 4000, non è tanta roba. Quei Soldi rubati da gente che sta a casa a non fare una mazza dalla mattina alla sera dovrebbero essere dati ai pensionati, ai precari e ai disoccupati veri che vorrebbero andare a lavorare”. FISCO – “Non capisco perché sulla pace, non in Ucraina, ma la pace fiscale in Italia, Draghi non vada fino in fondo” dice Salvini. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “di cittadinanza?da chi non fa una, diamoli a chi vuole lavorare”. Sono le parole di Matteoin un comizio a Erba in provincia di Como. “Alla prova dei fatti dopo tre anni su un milione e centomila lavoratori abili che percepiscono ildi cittadinanza, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato 4000, non è tanta roba. Queida gente che sta a casa a non fare unadalla mattina alla sera dovrebbero essere dati ai pensionati, ai precari e ai disoccupati veri che vorrebbero andare a lavorare”. FISCO – “Non capisco perché sulla pace, non in Ucraina, ma la pace fiscale in Italia, Draghi non vada fino in fondo” dice. ...

AndreaMarcucci : Salvini si è dimenticato che il reddito di cittadinanza diventò legge con il sì determinante della Lega. Abbiamo ne… - Stefania_Cixi69 : RT @tdrclaudio: Meloni e Salvini contrari alla valutazione dei rimborsi ai proprietari delle concessioni balneari in base al reddito denunc… - Piervincenzo11 : RT @GiovanniPaglia: Attaccano il reddito di cittadinanza, perché 500 euro al mese per un disoccupato sono troppi. In compenso difendono col… - Stefania_Cixi69 : RT @GiovanniPaglia: Attaccano il reddito di cittadinanza, perché 500 euro al mese per un disoccupato sono troppi. In compenso difendono col… - luckyerre : RT @Adnkronos: #Redditodicittadinanza, Salvini: “Soldi rubati da gente che sta a casa a far nulla”. -