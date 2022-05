Leclerc, un tabù da sfatare in casa - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 27 maggio 2022) di Leo Turrini Si fa presto a dire Montecarlo. Si fa presto a scomodare il fattore campo come elemento in più a favore di Carletto. In verità, a casa sua Leclerc non è mai stato baciato dalla sorte. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) di Leo Turrini Si fa presto a dire Montecarlo. Si fa presto a scomodare il fattore campo come elemento in più a favore di Carletto. In verità, asuanon è mai stato baciato dalla sorte. ...

Advertising

infoitsport : F1 GP Monaco, Charles Leclerc: 'Tabù Montecarlo? Posso vincere' - Gazzetta_it : F1 GP Monaco, Charles Leclerc: 'Tabù Montecarlo? Posso vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, a Monaco Leclerc per battere il tabù, Verstappen per il poker - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, a Monaco Leclerc per battere il tabù, Verstappen per il poker - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, a Monaco Leclerc per battere il tabù, Verstappen per il poker -

Leclerc, un tabù da sfatare in casa - Sport - quotidiano.net di Leo Turrini Si fa presto a dire Montecarlo. Si fa presto a scomodare il fattore campo come elemento in più a favore di Carletto. In verità, a casa sua Leclerc non è mai stato baciato dalla sorte. Anzi, in qualunque categoria abbia gareggiato sul bizzarro tracciato monegasco, il ferrarista è sempre rimasto a piedi. Lo dico Meglio, lo scrivo: le ... Formula 1 - GP Monaco, benvenuti a casa Leclerc Riuscire a rompere questo tabù è una priorità. Lotta a tre. Leclerc resta comunque il favorito per le qualifiche di Monaco, avendo già ottenuto quattro pole position quest'anno. Ma non sarà un'... di Leo Turrini Si fa presto a dire Montecarlo. Si fa presto a scomodare il fattore campo come elemento in più a favore di Carletto. In verità, a casa suanon è mai stato baciato dalla sorte. Anzi, in qualunque categoria abbia gareggiato sul bizzarro tracciato monegasco, il ferrarista è sempre rimasto a piedi. Lo dico Meglio, lo scrivo: le ...Riuscire a rompere questoè una priorità. Lotta a tre.resta comunque il favorito per le qualifiche di Monaco, avendo già ottenuto quattro pole position quest'anno. Ma non sarà un'...