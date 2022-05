Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 847 contagi e 3 morti: bollettino 27 maggio - - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 512 contagi e 3 morti: bollettino 27 maggio - - StraNotizie : Covid oggi Lazio, 2.441 contagi e 6 morti. A Roma 1.432 casi - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 2.441 contagi e 6 morti. A Roma 1.432 casi - - italiaserait : Covid oggi Lazio, 2.441 contagi e 6 morti. A Roma 1.432 casi -

di Chiara Barison I dati di venerdì 27 maggio. Il tasso di positività è al 9,9% Sono 19.666 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 20.322, qui il bollettino). Sale così ad almeno 17.355.119 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'...Si parla tanto di cosa deve fare una madre, mai di che cos'èuna mamma: perché Nella nostra compagna ' Mamme, per noi ilnon esiste ' lo abbiamo chiesto proprio a loro. Donne come Anna, Elena e Silvia ci hanno raccontato che essere mamme a volte è ...Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia. Provincia in definizione per altri nove casi. Delle 27.831 persone attualmente positive 323 sono ricoverate in area non crit ...Il tech cinese sale a Wall Street dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre del 2022 sopra le attese del gigante dell’e-commerce Alibaba. Nonostante il rallentamento dell’economia cinese a ...