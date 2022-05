Covid | 2 449 nuovi casi in Lombardia | 155 a Bergamo | positività all’8%

(Di venerdì 27 maggio 2022) A fronte di 30.280 tamponi effettuati, sono 2.449 ipositivi (8%) innella giornata di venerdì 27 maggio. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-20), mentre risulta leggermente in crescita il dato delle terapie intensive (+1). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 decessi. I dati di venerdì 27 maggio: – i tamponi effettuati: 30.280, totale complessivo: 37.673.956 – ipositivi: 2.449. – in terapia intensiva: 33 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 700 (-20) – i decessi, totale complessivo: 40.501 (+21) Iper provincia: Milano: 924 di cui 443 a Milano città;: 155; Brescia: 292; Como: 151; Cremona: 68; Lecco: 63; Lodi: 55; Mantova: 76; Monza e Brianza: 186; Pavia: 134; Sondrio: 37; Varese: 197

Gli attualmente positivi sono 738.946, cioè 14.802 in meno nelle ultime 24 ore, mentre da inizio pandemia si contano 17.355.119 italiani contagiati dal Covid. I morti salgono a 166.476