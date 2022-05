Close, la recensione: la storia di un'amicizia nell'opera seconda di Lukas Dhont (Di venerdì 27 maggio 2022) La recensione di Close, il secondo film di Lukas Dhont che torna a Cannes dopo aver vinto la Caméra d'or per il suo debutto, Girl. Ci si avvicina alla fine di questo Cannes 2022, ma le sorprese tra i titoli presentati in concorso non accennano a fermarsi. Tra i film che più ci hanno colpiti di questa edizione della kermesse francese c'è anche l'opera seconda del regista belga Lukas Dhont, che si era già aggiudicato la Caméra d'or per il suo debutto, Girl, nel 2018. Come vedremo in questa recensione di Close, la nuova opera di Dhont è una storia di amicizia, un romanzo di formazione che segue la vita dei suoi protagonisti per un anno intero: un racconto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladi, il secondo film diche torna a Cannes dopo aver vinto la Caméra d'or per il suo debutto, Girl. Ci si avvicina alla fine di questo Cannes 2022, ma le sorprese tra i titoli presentati in concorso non accennano a fermarsi. Tra i film che più ci hanno colpiti di questa edizione della kermesse francese c'è anche l'del regista belga, che si era già aggiudicato la Caméra d'or per il suo debutto, Girl, nel 2018. Come vedremo in questadi, la nuovadiè unadi, un romanzo di formazione che segue la vita dei suoi protagonisti per un anno intero: un racconto ...

Advertising

cuba98w : RT @Internazionale: Con Nostalgia Martone torna nella città tanto amata, tra dolori passati e presenti; Lukas Dhont con Close va oltre la d… - Mimmo_Verdesca : RT @fpontiggia1: #Close, l'opera seconda di @lukasdhont guarda alla Palma di #Cannes2022. Arriverà in sala con @luckyredfilm, la mia recens… - luckyredfilm : RT @fpontiggia1: #Close, l'opera seconda di @lukasdhont guarda alla Palma di #Cannes2022. Arriverà in sala con @luckyredfilm, la mia recens… - Internazionale : Con Nostalgia Martone torna nella città tanto amata, tra dolori passati e presenti; Lukas Dhont con Close va oltre… - cinematografoIT : RT @fpontiggia1: #Close, l'opera seconda di @lukasdhont guarda alla Palma di #Cannes2022. Arriverà in sala con @luckyredfilm, la mia recens… -