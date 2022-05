Telespazio e Enac | intesa per un laboratorio nazionale sui droni

(Di giovedì 26 maggio 2022), joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha siglato con, l’Enteper l’Aviazione Civile, un contratto per la progettazione dell’infrastrutturadedicata alla sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi per il settore della Mobilità Aerea Urbana e della Mobilità Aerea Avanzata. Il contratto, si legge nella nota, rientra nell’ambito del progetto Aurora (italian urban ait mobility technologies & distributed test), finanziato dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

