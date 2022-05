Scende il prezzo del gas ma non quello delle bollette (Di giovedì 26 maggio 2022) Gas: crollano i prezzi dei future al TTF olandese, principale hub europeo. Il front month è sceso lunedì a 84 euro/MWh, su livelli precedenti all’inizio del conflitto in Ucraina. E le bollette? Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Gas: crollano i prezzi dei future al TTF olandese, principale hub europeo. Il front month è sceso lunedì a 84 euro/MWh, su livelli precedenti all’inizio del conflitto in Ucraina. E le

Advertising

raffaelegi : ??Vuoi monitorare un prodotto su Amazon ed essere avvisato via mail o su Telegram quando scende di prezzo? Usa gratu… - zonahtranding : RT @RonzoFede: ?? Il nuovo CFO di #MicroStrategy ha affermato che se #Bitcoin raggiungerà $24.000, attiverà una richiesta di margine per l'a… - UPrezzo : ??Vuoi monitorare un prodotto su Amazon ed essere avvisato via mail o su Telegram quando scende di prezzo? Usa gratu… - rizzello700 : @secolotrentino Scommettiamo che il prezzo al banco invece non scende? - IGNitalia : Offerte di Amazon: The Last of Us: Parte 2 è acquistabile a soli 19,98 Euro @IGNitalia -