Napoli per Deulofeu fa sul serio: l’agente ha un accordo con l’udinese (Di giovedì 26 maggio 2022) La posizione estremamente instabile di Dries Mertens al Napoli apre scenari di mercato importanti per la squadra azzurra. Il belga è l’uomo dei record, bomber indiscusso della storia azzurra: 11 gol anche in questa stagione in cui ha giocato poco, ma ha 35 anni e il contratto scaduto. Cosa farà il Napoli con Mertens? Non si è ancora capito, perché De Laurentiis parla in maniera criptica, mentre il giocatore ha detto più volte di voler restare a Napoli. In questo contesto il club non può farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo, così il nome di Deulofeu per il Napoli sta diventando sempre più importante. Il giocatore spagnolo è reduce da una stagione da 13 gol con l’udinese, facendo sempre delle ottime partite. Lo spagnolo ha 28 anni ed un ingaggio alla ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) La posizione estremamente instabile di Dries Mertens alapre scenari di mercato importanti per la squadra azzurra. Il belga è l’uomo dei record, bomber indiscusso della storia azzurra: 11 gol anche in questa stagione in cui ha giocato poco, ma ha 35 anni e il contratto scaduto. Cosa farà ilcon Mertens? Non si è ancora capito, perché De Laurentiis parla in maniera criptica, mentre il giocatore ha detto più volte di voler restare a. In questo contesto il club non può farsi trovare impreparato in caso di mancato, così il nome diper ilsta diventando sempre più importante. Il giocatore spagnolo è reduce da una stagione da 13 gol con, facendo sempre delle ottime partite. Lo spagnolo ha 28 anni ed un ingaggio alla ...

