José Andrés | lo chef in prima linea

(Di giovedì 26 maggio 2022) Maciej Mroczka ha 42 anni e gestisce un chiosco-furgone che si chiama Syty Wó?, ossia Il bue soddisfatto, e opera nei dintorni di ?ancut, in Polonia, a circa 80 chilometri dal confine occidentale dell’Ucraina. Mroczka serve hamburger e altri panini, come il Syty, a base di carne, pancetta, rucola e la sua salsa speciale. Nel 2021 è stato candidato agli European Street Food Awards. È super impegnato da aprile a ottobre quando parte con il suo furgone per i festival e gli altri happening all’aperto. «Non abbiamo paura degli eventi di massa», vanta il sito web di Syty Wó?. «Siamo in grado di sfamare centinaia di persone durante tutta la serata». Alla fine di febbraio, Mroczka ha avuto la sua occasione per dimostrarlo. Poco dopo che la Russia aveva invaso l’Ucraina, a ?ancut è arrivata la notizia che dal confine nella vicina Korczowa stavano arrivando rifugiati. «Persone esauste per il ...