Johnny Depp e Amber Heard, Kate Moss testimonia a favore dell’attore e smentisce le accuse (Di giovedì 26 maggio 2022) Breve, ma efficace. La testimonianza di Kate Moss al processo tra Johnny Depp e Amber Heard è durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall’attrice di ‘Aquaman’ durante una delle sue deposizioni. Kate Moss testimonia a favore di Johnny Depp e smentisce le accuse di Amber Heard L’ex compagna di Johnny Depp aveva detto di ricordare che qualcuno le aveva riferito che in passato Depp avrebbe spinto un’ex ragazza, «credo fosse Kate Moss, l’avrebbe spinta giù per le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022) Breve, ma efficace. Lanza dial processo traè durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall’attrice di ‘Aquaman’ durante una delle sue deposizioni.dilediL’ex compagna diaveva detto di ricordare che qualcuno le aveva riferito che in passatoavrebbe spinto un’ex ragazza, «credo fosse, l’avrebbe spinta giù per le ...

