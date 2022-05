Golf | Joost Luiten subito in testa nel suo Dutch Open 2022 Ottimo quarto Pavan | bene Gagli 8° e Migliozzi 21°

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un olandese profeta in patria, almeno per il momento.comincia ilda leader assoluto, con lo score di -7 messo a segno in virtù di otto birdie e un bogey. Per lui la caccia è alla terza vittoria in questo torneo, dopo le due del 2013 al playoff su Miguel Angel Jimenez (Spagna) e del 2016 su Bernd Wiesberger (Austria). Seconda posizione assieme per l’inglese Eddie Pepperell e il rampante danese Rasmus Højgaard, entrambi a -6. Ma la bella notizia per quanto riguarda l’Italia è ilposto di Andrea, che tra i cinque birdie e i due bogey si regala l’eagle alla 7. Con lui il francese Victor Perez, il finlandese Mikko Korhonen e il tedesco Marcel Schneider.: in Europa si riparte dal...