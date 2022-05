(Di giovedì 26 maggio 2022)è una società nata con l’idea di fornire prodotti incentrati sulla privacy, il più noto il browser chedi non essere tracciati dai siti Web visitati. Almeno così era fino a quando non è stato consente adi tracciare gli utenti su siti di terze parti grazie ad un accordo nel loro contratto di contenuto di ricerca tra le due società. Come riportato da Bleeping Computer, il ricercatore di sicurezza Zach Edwards ha pubblicato su Twitter che “mentreblocca i tracker di Google e Facebook, ha consentito ai tracker didi continuare a funzionare“. La società spiega che “questo problema si verifica sui browser e riguarda solo i siti Web non“. Il browser dipromette privacy durante la ...

giannifioreGF : #DuckDuckGo permette il tracciamento a #Microsoft

Topics è meno invasiva di FLoC, maafferma cheugualmente a Chrome di tracciare le attività online e condividere le informazioni con gli inserzionisti. FLEDGE consente invece di ...La porta 2.5 GbE configurabile per l'uso della WAN o della LANagli utenti di sfruttare ... Google, Bing e. Il sistema provvede anche a bloccare le eventuali minacce a livello di ... DuckDuck Go, browser della privacy cede a Microsoft semplicemente permettono l’inclusione dei cookies per tracciare l’attività in rete e poi fornire banner e annunci pubblicitari personalizzati. Come succede con gli altri browser e motori di ricerca.DuckDuckGo, software di navigazione web, avrebbe stretto un accordo con Microsoft, con cui l'azienda di Redmond potrà tracciare gli utenti anche quando usano il il browser reso famoso dalle funzionali ...