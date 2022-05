Cadavere recuperato nel fiume Tevere: è un 21enne americano (Di giovedì 26 maggio 2022) ll Cadavere di un ragazzo è stato recuperato oggi, 26 maggio, nel Tevere a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino e dopo alcune ore gli inquirenti lo hanno identificato: si tratta di un turista statunitense di 21... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022) lldi un ragazzo è statooggi, 26 maggio, nela Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino e dopo alcune ore gli inquirenti lo hanno identificato: si tratta di un turista statunitense di 21...

