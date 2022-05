Buffon: «Juventus, Dopo tanti anni ci sta un passo falso. Maignan…» (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole di Buffon sulla stagione della Juve e sul possibile ritorno di Pogba: «Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre» A margine dei festeggiamenti per i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli a Firenze, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di TMW di Juventus, Pogba, lo scudetto del Milan con Maignan e il suo futuro. Di seguito le sue parole. DELUSO DALLA JUVE – «No, ci sta che Dopo tanti anni potesse fare un piccolo passo falso. L’obiettivo era tornare in Champions League senza nessun tipo di sofferenza e per come era partita è stato un vero miracolo. Quest’anno è venuta meno l’Atalanta e la Juve è riuscita a centrare l’obiettivo». POGBA ALLA JUVE – «Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre, se la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole disulla stagione della Juve e sul possibile ritorno di Pogba: «Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre» A margine dei festeggiamenti per i 20dell’attività della Fondazione Niccolò Galli a Firenze, Gianluigiha parlato ai microfoni di TMW di, Pogba, lo scudetto del Milan con Maignan e il suo futuro. Di seguito le sue parole. DELUSO DALLA JUVE – «No, ci sta chepotesse fare un piccolo. L’obiettivo era tornare in Champions League senza nessun tipo di sofferenza e per come era partita è stato un vero miracolo. Quest’anno è venuta meno l’Atalanta e la Juve è riuscita a centrare l’obiettivo». POGBA ALLA JUVE – «Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre, se la ...

