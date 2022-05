Bucce di arachidi | non buttarle via | ma riciclale così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tutti sappiamo che i gusci della frutta secca sono riciclabili ed è possibile utilizzarli per le piante, dando loro una seconda opportunità di utilizzo. In particolar modo sono indicati quelli delle, in quanto ricchi di minerali, potassio, ferro e proteine. Questi sono anche in grado di proteggere le piante stesse, permettendo loro di crescere in modo naturale e molto più forti. Lo noterete subito dall’aspetto. Riciclare ledi: scopri questo metodo e non le butterai mai più! Quando vengono snocciolate le, conservate i loro gusci, magari in una busta di plastica, molto pratica al momento del riutilizzo. Ovviamente più ne mettete da parte, più piante saranno servite di questo “ingrediente speciale”. Quando decidete di utilizzarle e di unirle al terreno di una delle vostre piante, dovete ...