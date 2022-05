Traffico Roma del 25-05-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani molto Traffico lungo le due carreggiate del raccordo anulare code a tratti nello specifico sulla esterna tra Roma Fiumicino e la Tiburtina e poi in interna tra Cassia Veientana e la Salaria dalla Nomentana alla Casilina e poi tra la Roma Fiumicino e Casal del Marmo incidente sulla tangenziale est è ancora tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file ma per Traffico in direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina la Salaria incidenti in città auto in fila su Viale pilsudski altezza Corso di Francia sul lungotevere Testaccio nei pressi di piazza dell’emporio e su via Ostiense incrocio con via dell’ippica disagi per incidenti anche su via Tuscolana altezza via Clelia e poi su via Collatina incrocio con via Rosatelli fine ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani moltolungo le due carreggiate del raccordo anulare code a tratti nello specifico sulla esterna traFiumicino e la Tiburtina e poi in interna tra Cassia Veientana e la Salaria dalla Nomentana alla Casilina e poi tra laFiumicino e Casal del Marmo incidente sulla tangenziale est è ancora tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file ma perin direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina la Salaria incidenti in città auto in fila su Viale pilsudski altezza Corso di Francia sul lungotevere Testaccio nei pressi di piazza dell’emporio e su via Ostiense incrocio con via dell’ippica disagi per incidenti anche su via Tuscolana altezza via Clelia e poi su via Collatina incrocio con via Rosatelli fine ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - SkyTG24 : Papa: “Affranto per la strage nella scuola elementare in Texas, basta al traffico di armi” - Carlo96051 : Ma sicuri che la partita non si giochi a Roma?Traffico da pazzi - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Grottarossa ?????? Traffico rallentato tra Via della Crescenza e Ospedale S. Andrea > Os… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Viale del Muro Torto ?????? Traffico intenso tra Viale del Galoppatoio e Piazzale Flaminio > Piaz… -