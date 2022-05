Traffico Roma del 25-05-2022 ore 09:00 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità auto in fila mentre per Roma e sul tratto Urbano della A24 3 Settecamini e la tangenziale est altre Code in uscita dalla città per incidente tra lo svincolo Togliatti e il raccordo anulare altro incidente allo svincolo di Portonaccio Provenendo da tangenziale e sulla tangenziale troviamo coda verso lo stadio Olimpico tra il bivio per la 24 e via dei Campi Sportivi altre cose in carreggiata opposta dalla Tiburtina a San Giovanni Sì sì te con difficoltà anche i sulle due carreggiate del raccordo anulare in carreggiata esterna troviamo code per incidente tra la Prenestina e la Tiburtina poi a seguire si rallenta per metà dell’anello dalla sala fino alla Pontina per Traffico e lavori code anche in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità auto in fila mentre pere sul tratto Urbano della A24 3 Settecamini e la tangenziale est altre Code in uscita dalla città per incidente tra lo svincolo Togliatti e il raccordo anulare altro incidente allo svincolo di Portonaccio Provenendo da tangenziale e sulla tangenziale troviamo coda verso lo stadio Olimpico tra il bivio per la 24 e via dei Campi Sportivi altre cose in carreggiata opposta dalla Tiburtina a San Giovanni Sì sì te con difficoltà anche i sulle due carreggiate del raccordo anulare in carreggiata esterna troviamo code per incidente tra la Prenestina e la Tiburtina poi a seguire si rallenta per metà dell’anello dalla sala fino alla Pontina pere lavori code anche in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina ...

