Sonia Bruganelli | il figlio Davide al Gf Vip 7? “Deciderà lui”

Sonia Bruganelli è stata intervistata dal settimanale Chi e ha commentato il possibile ingresso al reality Mediaset del figlio Davide "Mio figlio è un fan della trasmissione. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa" aveva dichiarato due anni fa la Bruganelli. E Davide Bonolis tra pochi giorni diventerà maggiorenne e potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare un concorrente del Gf Vip 7. Su questo possibile ingresso nella casa di Cinecittà al settimanale Chi Sonia ha commentato: "Davide al GFVip? Deciderà lui". Sonia Bruganelli, che nella scorsa edizione ...

