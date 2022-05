Sicurezza, Siulp: “A Roma in crisi per carenza di uomini e mezzi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Sicurezza a Roma in crisi per la carenza di uomini e mezzi nei commissariati, con il personale gravato dallo spettro di 40.000 prossimi pensionamenti e dall’avanzata età degli operatori in servizio. Mancano di risorse strutturali ed economiche, gli straordinari sono pagati in ritardo e i giovani, con un stipendio medio di 1300 euro, non riescono a pagarsi affitti a proprie spese per risolvere la crisi degli alloggi collettivi di servizio che mancano per il personale”. Questi, si legge in una nota, i temi affrontati nel IX Congresso Provinciale Siulp Roma. Sono intervenuti l’On. Prisco, il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e il senatore Maurizio Gasparri tra le autorità sindacali e del dipartimento di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lainper ladinei commissariati, con il personale gravato dallo spettro di 40.000 prossimi pensionamenti e dall’avanzata età degli operatori in servizio. Mancano di risorse strutturali ed economiche, gli straordinari sono pagati in ritardo e i giovani, con un stipendio medio di 1300 euro, non riescono a pagarsi affitti a proprie spese per risolvere ladegli alloggi collettivi di servizio che mancano per il personale”. Questi, si legge in una nota, i temi affrontati nel IX Congresso Provinciale. Sono intervenuti l’On. Prisco, il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e il senatore Maurizio Gasparri tra le autorità sindacali e del dipartimento di ...

