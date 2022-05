Rassegna ‘Sopra le righe’, presentazione del libro di Dora Liguori (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono gli appuntamenti con la Rassegna di cultura e musica “Sopra le righe”, organizzata dall’Associazione culturale “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e la Consulta degli Studenti dello stesso Istituto per la direzione artistica di Antonio Parciasepe. Venerdì prossimo, 27 maggio, alle 18.00, al Teatro San Vittorino, con la collaborazione del Rotary Club di Benevento, sarà presentato il libro di Dora Liguori “Carulì si m’amave”. Napoli 1799 Storia di una rivoluzione senza popolo. Il titolo richiama quello di un canto popolare avverso la regina Carolina di Borbone e il romanzo, con un’attenta ricostruzione storica, documenta la Napoli di fine Settecento che culmina nella tre giorni del gennaio 1799, quando i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono gli appuntamenti con ladi cultura e musica “Sopra le righe”, organizzata dall’Associazione culturale “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e la Consulta degli Studenti dello stesso Istituto per la direzione artistica di Antonio Parciasepe. Venerdì prossimo, 27 maggio, alle 18.00, al Teatro San Vittorino, con la collaborazione del Rotary Club di Benevento, sarà presentato ildi“Carulì si m’amave”. Napoli 1799 Storia di una rivoluzione senza popolo. Il titolo richiama quello di un canto popolare avverso la regina Carolina di Borbone e il romanzo, con un’attenta ricostruzione storica, documenta la Napoli di fine Settecento che culmina nella tre giorni del gennaio 1799, quando i ...

