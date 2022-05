Partygate | Starmer a Johnson | ' è ora che se ne vada'

Advertising

... Keir, in un durissimo intervento alla Camera dei Comuni dopo la pubblicazione del rapporto integrale dell'Alta funzionaria Sue Gray sullo scandaloha aggiunto che non può ...Non la pensa così il leader dell'opposizione laburista, Keir, secondo cui il governo Tory ha toccato di nuovo il fondo nelcoi ' tentativi di minare ' la pubblicazione del rapporto ...E' ora che il premier conservatore Boris Johnson "faccia i bagagli" e si dimetta perchè "il gioco è finito". (ANSA) ...Eppure Johnson a precisa domanda in Parlamento aveva risposto che non c'erano state feste a Downing Street e che “tutte le regole sono sempre state rispettate” Il premier ha in mano un bicchiere di vi ...