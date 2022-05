Papa: l'economia deve convertirsi adesso. Ora di quella "comunitaria" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Occorre "cercare un nuovo tipo di economia. L'economia va convertita, si deve convertire adesso. Dobbiamo passare dall'economia liberale all'economia condivisa dalla gente, all'economia comunitaria". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Occorre "cercare un nuovo tipo di. L'va convertita, siconvertire. Dobbiamo passare dall'liberale all'condivisa dalla gente, all'". ...

Advertising

elemo02 : ma vi pare normale che mio papà è a vedere cattelan parlare di economia, io non so mai cosa fa e dove va quell'uomo… - antoninodorazio : @Pontifex_it Caro Papa Francesco, quello che vogliono è proprio distruggere l'economia e rimanere in pochi su quest… - alemariani88 : RT @pierangelo1982: Quando papà ti manda a studiare economia ad Oxford ma tu scopri che la tua vera indole è fare il curvaiolo ultras… #Ell… - bigwhit35339302 : RT @pierangelo1982: Quando papà ti manda a studiare economia ad Oxford ma tu scopri che la tua vera indole è fare il curvaiolo ultras… #Ell… - arcticminnie : RT @pierangelo1982: Quando papà ti manda a studiare economia ad Oxford ma tu scopri che la tua vera indole è fare il curvaiolo ultras… #Ell… -