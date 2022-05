Jaime Restrepo | il ciclista medaglia d' argento ucciso da due uomini in moto | aveva 25 anni

Advertising

Ciclonews_biz : Jaime Alberto Restrepo ucciso a 25 anni #rip #kill #colombia - bicitv : In Colombia agguato mortale al ciclista Jaime Alberto Restrepo Diosa, sparato da due sicari - Frankf1842 : RT @fanpage: Una vera e propria esecuzione. Due uomini in moto si sono avvicinanti al ciclista campione mondiale Jamie Alberto Restrepo e g… - fanpage : Una vera e propria esecuzione. Due uomini in moto si sono avvicinanti al ciclista campione mondiale Jamie Alberto R… -

Sport Fanpage

Dramma per il mondo del ciclismo, che piange la tragica e violenta morte di Jaime Restrepo a soli 25 anni. Il ciclista colombiano, infatti, è stato ucciso a colpi di pistola da due uomini a bordo di una moto. Leggi anche > Strage in Texas, chi è il killer Salvador Ramos: per ...Dramma per il mondo del ciclismo, che piange la tragica e violenta morte di Jaime Restrepo a soli 25 anni. Il ciclista colombiano, infatti, è stato ucciso a colpi di pistola da due uomini a bordo di una moto. Leggi anche > Strage in Texas, chi è il killer Salvador Ramos: per ... Tragedia nel ciclismo, ucciso Jaime Restrepo: l'argento mondiale freddato da due uomini in moto Dramma per il mondo del ciclismo, che piange la tragica e violenta morte di Jaime Restrepo a soli 25 anni. Il ciclista colombiano, infatti, è stato ucciso a colpi di pistola da due uomini ...