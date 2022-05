Isola 16, Marialaura De Vitis in lacrime ma Nicolas Vaporidis non le crede e la affronta: ecco cosa è successo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti difficili per Marialaura De Vitis all’Isola dei Famosi. La ragazza sembra aver accusato molto l’ultima puntata andata in onda, dalla quale ne è uscita la più nominata dal gruppo andando direttamente in nomination. Nella striscia del daytime andato in onda oggi alle 16.10 su Canale 5 abbiamo visto Marialaura in piena crisi post puntata. Raggiunta dapprima da Estefania Bernal che, vedendola piangere, ha provato a rassicurarla. Ma la ragazza ha mostrato tutta la sua delusione dicendo: Io volevo rendere orgogliosa mia mamma. E poi non mi aspettavo che Carmen mi nominasse perché per me lei è un punto di riferimento qua. Poi ha proseguito ancora aggiungendo di essere rimasta male anche della nomination di un altro naufrago che reputava amico: Carmen mi ha nominata e pensavo fosse per me una mamma qua ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti difficili perDeall’dei Famosi. La ragazza sembra aver accusato molto l’ultima puntata andata in onda, dalla quale ne è uscita la più nominata dal gruppo andando direttamente in nomination. Nella striscia del daytime andato in onda oggi alle 16.10 su Canale 5 abbiamo vistoin piena crisi post puntata. Raggiunta dapprima da Estefania Bernal che, vedendola piangere, ha provato a rassicurarla. Ma la ragazza ha mostrato tutta la sua delusione dicendo: Io volevo rendere orgogliosa mia mamma. E poi non mi aspettavo che Carmen mi nominasse perché per me lei è un punto di riferimento qua. Poi ha proseguito ancora aggiungendo di essere rimasta male anche della nomination di un altro naufrago che reputava amico: Carmen mi ha nominata e pensavo fosse per me una mamma qua ...

giuliana1655 : RT @Silvia74542107: Nicolas leggimi la vita perché non ne sbagli una. Impossibile da parte di Marialaura non pensare che fra cucaracha non… - giuliana1655 : RT @Gossipg20276318: Per capire che su MariaLaura hanno ragione Pamela e Nicolas basta guardare EE sul 55. Fa un confessionale in cui dice… - blueaki_ : RT @Giacomo86698637: Marialaura prima ha provato a farsi la storiella ma ha preso picche, ora che non viene più menzionata in puntata piang… - IsolaDeiFamosi : Lo sfogo di Marialaura non convince Pamela e soprattutto Nicolas, che la affronta spiegandole apertamente i suoi du… - 361_magazine : -