Giarrusso lascia i 5 stelle: “Conte dice che chiedevo poltrone? Mi diffama. Valuterò se dimettermi da eurodeputato ma non oggi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ieri ho mandato un messaggio a Conte: Giuseppe te lo chiedo come favore personale, possiamo vederci o parlare al telefono anche solo per un minuto? Nessuna risposta, perché questo è un movimento che non dà più ascolto a chi non è allineato”. Così l’europarlamentare Dino Giarrusso spiega perché ha deciso di abbandonare il M5s, per fondare un movimento tutto suo. Un annuncio dato mercoledì mattina alla trasmissione Coffe Break su La7. Un abbandono annunciato in diretta televisiva: “È stata una scelta estremamente sofferta, fino a stamattina ero indeciso se fare questa dichiarazione o meno”. Cosa l’ha convinta?Una insofferenza covata a lungo, diventata insostenibile. I princìpi traditi, la subalternità a Draghi, mi pesano troppe cose. Stamattina ho compreso che non sono io a lasciare il M5s, io sono ancora nel Movimento, è il M5s che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ieri ho mandato un messaggio a: Giuseppe te lo chiedo come favore personale, possiamo vederci o parlare al telefono anche solo per un minuto? Nessuna risposta, perché questo è un movimento che non dà più ascolto a chi non è allineato”. Così l’europarlamentare Dinospiega perché ha deciso di abbandonare il M5s, per fondare un movimento tutto suo. Un annuncio dato mercoledì mattina alla trasmissione Coffe Break su La7. Un abbandono annunciato in diretta televisiva: “È stata una scelta estremamente sofferta, fino a stamattina ero indeciso se fare questa dichiarazione o meno”. Cosa l’ha convinta?Una insofferenza covata a lungo, diventata insostenibile. I princìpi traditi, la subalternità a Draghi, mi pesano troppe cose. Stamattina ho compreso che non sono io are il M5s, io sono ancora nel Movimento, è il M5s che ha ...

Advertising

riotta : Anche il descamisado Giarrusso, Dino stavolta, lascia #M5S @beppe_grillo dopo Mario l'altra volta. Entrambi si teng… - repubblica : Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle: 'Fondero' un partito con i fuoriusciti grillini' - ilfoglio_it : Anche Dino Giarrusso ha deciso di lasciare il M5s. L'ex Iena se ne tira fuori. Dice, 'ho grandissima stima per Gius… - dasar : RT @riotta: Anche il descamisado Giarrusso, Dino stavolta, lascia #M5S @beppe_grillo dopo Mario l'altra volta. Entrambi si tengono ben stre… - DelluomoVanda : RT @Axen0s: Oh, ma pure Giarrusso, il mitico Dino Rimmel Giarrusso, lascia i 5pippe? Stai a vedere che alla fine in quel partito rimarrà so… -