Borsa: bene Milano (+1,5%) con banche e auto, corre Eni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Seduta di metà settimana ottimista per Piazza Affari (+1,5%), tra le migliori Borse in Europa, nel 91/o giorno di guerra in Ucraina. A Milano sono andate bene le banche, a partire da Bper (+2,8%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Seduta di metà settimana ottimista per Piazza Affari (+1,5%), tra le migliori Borse in Europa, nel 91/o giorno di guerra in Ucraina. Asono andatele, a partire da Bper (+2,8%), ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: bene Milano (+1,5%) con banche e auto, corre Eni: In calo i farmaceutici, giù Saipem, su Eni. Record storico… - infoiteconomia : Borsa Milano sale in attesa banche centrali, bene oil e banche, volatile Mfe Da Reuters - InvestingItalia : #Borsa Milano sale in attesa banche centrali, bene oil e banche, volatile Mfe - - fisco24_info : Borsa: Europa tiene con Wall Street aperta in calo: Bene i petroliferi e le utility, in ordine sparso le banche - AleksL74 : Nel Sud dell'Australia c'è una simpatica proposta di legge ( -