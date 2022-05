Berlinguer: Letta, 'capo unico partito comunista che abbia lasciato traccia' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Enrico Berlinguer è stato non soltanto il capo del più grande partito comunista europeo e occidentale ma è stato il capo dell'unico partito comunista che ha lasciato una traccia nella vita e nella politica di oggi. È stato l'unico a lasciare una traccia e a sopravvivere alla caduta del muro di Berlino e in Italia alla prima Repubblica". Così Enrico Letta alla cerimonia promossa dalla Fondazione guidata da Gianni Cuperlo e dal gruppo Pd della Camera per i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Enricoè stato non soltanto ildel più grandeeuropeo e occidentale ma è stato ildell'che haunanella vita e nella politica di oggi. È stato l'a lasciare unae a sopravvivere alla caduta del muro di Berlino e in Italia alla prima Repubblica". Così Enricoalla cerimonia promossa dalla Fondazione guidata da Gianni Cuperlo e dal gruppo Pd della Camera per i 100 anni della nascita di Enrico

