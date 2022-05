Texas, massacro in una scuola elementare: 18enne spara e uccide 19 bambini e due insegnanti. Il killer: “Ora morirete” (Di martedì 24 maggio 2022) L’omicida si chiamava Salvador Ramos. A casa aveva ammazzato la nonna, è morto anche lui. Biden: «Fino a quando siamo disposti a convivere con queste carneficine?» Leggi su lastampa (Di martedì 24 maggio 2022) L’omicida si chiamava Salvador Ramos. A casa aveva ammazzato la nonna, è morto anche lui. Biden: «Fino a quando siamo disposti a convivere con queste carneficine?»

RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - amnestyitalia : Dopo il massacro di #Uvalde, #Texas, in cui sono stati uccisi 19 bambini, @amnestyusa ha dichiarato: “Ancora una v… - RaiNews : Le prime immagini della strage negli Usa #Texas #25maggio - innocencelos7 : RT @cosipegioco: Il corriere ha pensato bene di mettere in prima pagina le facce dei bambini uccisi nel massacro in Texas. Così, senza filt… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: Dopo il massacro di #Uvalde, #Texas, in cui sono stati uccisi 19 bambini, @amnestyusa ha dichiarato: “Ancora una volta… -