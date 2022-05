Taste of Roma is back: dal 6 al 10 luglio si gusta la Città Eterna! (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia globale, la kermesse più amata dai gourmand Romani è pronta a tornare in campo con Taste of Roma. Organizzato come sempre dalla Beit Events, l’evento di quest’anno promette tante novità, a partire dalla scelta di svolgerlo in estate in una nuova location: quella del Foro Italico. Le parole chiave di questa edizione saranno inclusione e condivisione. Gli organizzatori, infatti, hanno scelto di focalizzare la kermesse su due concetti che negli ultimi anni sono diventati realtà nella vita quotidiana di tanti. Taste of Roma svelerà novità e tendenze, mettendo in risalto il lato migliore della cucina contemporanea della Città Eterna. Roma e cucina: a luglio torna Taste of ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia globale, la kermesse più amata dai gourmandni è pronta a tornare in campo conof. Organizzato come sempre dalla Beit Events, l’evento di quest’anno promette tante novità, a partire dalla scelta di svolgerlo in estate in una nuova location: quella del Foro Italico. Le parole chiave di questa edizione saranno inclusione e condivisione. Gli organizzatori, infatti, hanno scelto di focalizzare la kermesse su due concetti che negli ultimi anni sono diventati realtà nella vita quotidiana di tanti.ofsvelerà novità e tendenze, mettendo in risalto il lato migliore della cucina contemporanea dellaEterna.e cucina: atornaof ...

