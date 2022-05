Scontro tra treno e bus in Germania: feriti diversi passeggeri, alcuni sono gravi (Di martedì 24 maggio 2022) Un treno regionale e si è scontrato con un autobus di linea, in Germania, nella località di Ulm, nel Land del Baden - Wuerttemberg. Secondo i media tedeschi diversi passeggeri del treno sono rimasti ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Unregionale e si è scontrato con un autobus di linea, in, nella località di Ulm, nel Land del Baden - Wuerttemberg. Secondo i media tedeschidelrimasti ...

Advertising

Gfbrt : RT @boni_castellane: Meglio farlo scappare da un laboratorio o prenderlo dal culo di una scimmia? Scontro tra due grandi culture... - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Putin non solo divide, ma fa anche abbracciare gli antipodi. Chiunque abbia assistito allo 'scontro finale' in tv tra Be… - SoniaLaVera : RT @boni_castellane: Meglio farlo scappare da un laboratorio o prenderlo dal culo di una scimmia? Scontro tra due grandi culture... - SkyTG24 : Incidente in Germania: scontro tra treno e bus a Ulm. Diversi feriti, anche gravi - Majden3 : RT @Gianni78605577: @bravalfio Io non ho mai visto uno schifo del genere allo stadio. Semmai scontro tra ultras, ma non che animali fascist… -