Referendum 12 giugno: i 5 quesiti da votare e Fac-simile schede di voto (Di martedì 24 maggio 2022) Manca poco al Referendum 12 giugno 2022, ma a conti fatti in pochi sanno perché saremo chiamati alle urne. Va detto subito che si tratta di un voto referendario sulla riforma della giustizia: materia complicata per la maggioranza della popolazione, in aggiunta alla scarsa informazione a riguardo. Fatto sta che 51 milioni e mezzo di cittadini (compresi quelli residenti all’estero) sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari abrogativi. Solo 1 italiano su 4 ne è al corrente e (piccolo particolare) se non verrà raggiunto il quorum necessario (maggioranza assoluta con il 50 percento più uno dei voti), sarà tutto inutile. Dai dati del Ministero dell’interno infatti il corpo elettorale comprensivo anche degli elettori residenti all’estero, desunto dalla rilevazione semestrale 31 dicembre 2021, è pari a 51.533.195 di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 24 maggio 2022) Manca poco al122022, ma a conti fatti in pochi sanno perché saremo chiamati alle urne. Va detto subito che si tratta di unreferendario sulla riforma della giustizia: materia complicata per la maggioranza della popolazione, in aggiunta alla scarsa informazione a riguardo. Fatto sta che 51 milioni e mezzo di cittadini (compresi quelli residenti all’estero) sono chiamati ad esprimersi su 5referendari abrogativi. Solo 1 italiano su 4 ne è al corrente e (piccolo particolare) se non verrà raggiunto il quorum necessario (maggioranza assoluta con il 50 percento più uno dei voti), sarà tutto inutile. Dai dati del Ministero dell’interno infatti il corpo elettorale comprensivo anche degli elettori residenti all’estero, desunto dalla rilevazione semestrale 31 dicembre 2021, è pari a 51.533.195 di ...

Advertising

matteosalvinimi : Brutto, bruttissimo segnale. Il 12 giugno, votando SÌ ai Referendum aiutaci a cambiare questa “giustizia”.… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: “Il 12 giugno votate i Referendum o addio giustizia”. Per la Responsabile Giustizia della Lega… - matteosalvinimi : Altro che sciopero, la vera Riforma della Giustizia saranno i Referendum del 12 giugno, a scegliere saranno i citta… - GaetanoBellino : RT @Ci1812: Il 12 giugno si deve andare a votare! Senza se e senza ma! Che il referendum raggiunga il quorum e’ infinitamente importante! - LucaFrassineti : RT @BenedettaFrucci: Ho appena registrato un’intervista con una vittima di ingiusta detenzione e non riesco a riprendermi. Non mi abituerò… -