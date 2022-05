Pirelli raddoppia in un anno primo equipaggiamento elettriche e ibride

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nel 2021hato il totale delle omologazioni di pneumatici su autoplug-in. Dal lancio della marcatura Elect nel 2019, i costruttori automobilistici stsempre più spesso scegliendo questa tecnologia e hconsentito adi ampliare il portafoglio di omologazioni superando le 250 omologazioni totali su auto green. Un dato che conferma l’accelerazione del mercato verso la mobilità elettrificata ma anche che le case automobilistiche trovano neiElect i pneumatici con le caratteristiche più adatte ai loro veicoli “alla spina”. Come l’Audi A6 Avant e-tron concept, esposta nello standnella fiera “Tire Cologne” in corso in questi giorni, che monta coperture ...