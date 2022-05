Microsoft aiuterà l’Ucraina a documentare i crimini della Russia (Di martedì 24 maggio 2022) Il ministro per la Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov spiega che Microsoft dimostrerà di sostenere in prima linea l’Ucraina fornendo il proprio contributo nella documentazione dei crimini di guerra della Russia. Il rappresentante del governo di Kiev lo annuncia in seguito all’incontro con il presidente dell’azienda informatica Brad Smith a Davos. Il contributo di Microsoft per l’Ucraina La diffusione d’informazione è fondamentale per gettar luce su verità continuamente celate o alterate dalle fake news condivise soprattutto online durante la guerra. Microsoft sceglie dunque di supportare Kiev e l’Ucraina per raggiungere quest’obiettivo al meglio e rendere giustizia alla storia. Secondo il Kyiv Independent, Microsoft sarà inoltre parte del progetto di ricostruzione dell’industria digitale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Il ministro per la Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov spiega chedimostrerà di sostenere in prima linea l’Ucraina fornendo il proprio contributo nella documentazione dei crimini di guerra della Russia. Il rappresentante del governo di Kiev lo annuncia in seguito all’incontro con il presidente dell’azienda informatica Brad Smith a Davos. Il contributo diper l’Ucraina La diffusione d’informazione è fondamentale per gettar luce su verità continuamente celate o alterate dalle fake news condivise soprattutto online durante la guerra.sceglie dunque di supportare Kiev e l’Ucraina per raggiungere quest’obiettivo al meglio e rendere giustizia alla storia. Secondo il Kyiv Independent,sarà inoltre parte del progetto di ricostruzione dell’industria digitale ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: #Microsoft aiuterà l'#Ucraina a documentare i crimini di guerra della #Russia, ha detto il ministro per la Trasformazion… - Gio_Scorza : RT @ultimenotizie: #Microsoft aiuterà l'#Ucraina a documentare i crimini di guerra della #Russia, ha detto il ministro per la Trasformazion… - Moixus1970 : RT @ultimenotizie: #Microsoft aiuterà l'#Ucraina a documentare i crimini di guerra della #Russia, ha detto il ministro per la Trasformazion… - MichelaRoi : RT @ultimenotizie: #Microsoft aiuterà l'#Ucraina a documentare i crimini di guerra della #Russia, ha detto il ministro per la Trasformazion… - ultimenotizie : #Microsoft aiuterà l'#Ucraina a documentare i crimini di guerra della #Russia, ha detto il ministro per la Trasform… -