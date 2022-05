Isola 16, Ilary Blasi svela quali sono state le gaffe più imbarazzanti della sua carriera. E a proposito del rapporto con Alvin… (Di martedì 24 maggio 2022) Conduttrice per il secondo anno consecutivo de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv, sorrisi e canzoni dove ha raccontato alcuni dei momenti più esilaranti avvenuti durante il reality show. Dalla spallina rotta, alla caduta dallo sgabello, al sapone del dispenser che le è schizzato dritto nell’occhio a 10 minuti dalla diretta: la Blasi ha ammesso di essere un po’ goffa e di essere abituata alle sue gaffe, molte diventate anche dei meme sui social. Alcune di queste, fra l’altro, le colleziona Nicola Savino su Instagram! Sì, perché lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione. Nel corso dell’intervista, Ilary ... Leggi su isaechia (Di martedì 24 maggio 2022) Conduttrice per il secondo anno consecutivo de L’dei Famosi,in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv, sorrisi e canzoni dove ha raccontato alcuni dei momenti più esilaranti avvenuti durante il reality show. Dalla spallina rotta, alla caduta dallo sgabello, al sapone del dispenser che le è schizzato dritto nell’occhio a 10 minuti dalla diretta: laha ammesso di essere un po’ goffa e di essere abituata alle sue, molte diventate anche dei meme sui social. Alcune di queste, fra l’altro, le colleziona Nicola Savino su Instagram! Sì, perché lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione. Nel corso dell’intervista,...

