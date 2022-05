“Io, papà omosessuale, racconto la mia Alba per sovvertire i pregiudizi” (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scrittore Luca Trapanese parla della disabilità della figlia: “La perfezione non esiste, l’unica cosa che conta è l’amore” Leggi su lastampa (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scrittore Luca Trapanese parla della disabilità della figlia: “La perfezione non esiste, l’unica cosa che conta è l’amore”

"Io, papà omosessuale, racconto la mia Alba e per sovvertire i pregiudizi" TORINO. "Qualche giorno fa ero al mare con Alba. Si è avvicinato un bimbo e mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è malata e anche brutta. Sono rimasto di pietra, non sapevo nemmeno cosa ... Cosenza, ragazzo picchiato dallo zio perché gay: 'Adesso muori a casa' Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato dallo zio perché omosessuale. L'uomo avrebbe prima pronunciato la frase 'non vogliamo gay nella nostra famiglia' e ... è solo papà il violento. Mamma mi dice ... La Stampa TORINO. "Qualche giorno fa ero al mare con Alba. Si è avvicinato un bimbo e mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è malata e anche brutta. Sono rimasto di pietra, non sapevo nemmeno cosa ...Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato dallo zio perché. L'uomo avrebbe prima pronunciato la frase 'non vogliamo gay nella nostra famiglia' e ... è soloil violento. Mamma mi dice ... Luca Trapanese racconta la sua esperienza di papà omosessuale di una bimba down