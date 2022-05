Il tumore, l'intervento e il decorso: ora parla il chirurgo di Fedez (Di martedì 24 maggio 2022) Il professor Massimo Falconi ha rivelato i particolari dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il rapper e il decorso della malattia Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Il professor Massimo Falconi ha rivelato i particolari dell'chirurgico a cui si è sottoposto il rapper e ildella malattia

