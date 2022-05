Differenze tra processori ARM e x86-64

Leggi su navigaweb

(Di martedì 24 maggio 2022) Agli inizi degli anni 2000 la sfida traper computer riguardava due diverse architetture: ia 32 bit e i nuovia 64 bit. Quest'ultima architettura è stata sviluppata in principio da AMD (con l'AMD Athlon 64, passato alla storia come il primo processore a 64 bit per il mercato consumer); con l'affermarsi di nuovi sistemi operativi e programmi a 64 bit anche Intel ha abbracciato la tecnologia a 64 bit, dando il via al dominio deix86-64 (ancora oggi utilizzati nella maggior parte dei computer). Con lo sviluppo e l'evoluzione degli smartphone un'altra architettura si è fatta avanti e ora lancia la sfida anche sui notebook e sui PC fissi: stiamo parlando dell'architettura ARM, particolarmente adatta ai dispositivi portatili perché a basso consumo energetico, semplice da ...