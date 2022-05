Demme più lontano da Napoli: ci pensa un club di Serie A (Di martedì 24 maggio 2022) Negli ultimi giorni è emersa la clamorosa decisione della Fiorentina sul destino di Lucas Torreira, il cui destino non sarà viola. Il calciatore, arrivato a Firenze in prestito dall’Arsenal, non sarà riscattato dalla società di Rocco Commisso che ha considerato elevata la cifra di 15 milioni (pagabili in 6 rate entro il 2025) per il regista uruguayano. L’indiscrezione di mercato potrebbe rilevarsi al tempo stesso interessante per il Napoli, considerando il suo interesse in passato verso il calciatore. Il centrocampista sarebbe un buon profilo da valutare, a dimostrarlo sono le sue buone prestazioni di questa stagione che lo hanno visto in campo ben 31 volte effettuando 5 gol. Data anche una probabile rivoluzione a centrocampo, Lucas Torreira potrebbe magari essere l’uomo giusto su cui puntare. Lucas Sebastián Torreira, Fiorentina-Empoli (Photo by Gabriele ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Negli ultimi giorni è emersa la clamorosa decisione della Fiorentina sul destino di Lucas Torreira, il cui destino non sarà viola. Il calciatore, arrivato a Firenze in prestito dall’Arsenal, non sarà riscattato dalla società di Rocco Commisso che ha considerato elevata la cifra di 15 milioni (pagabili in 6 rate entro il 2025) per il regista uruguayano. L’indiscrezione di mercato potrebbe rilevarsi al tempo stesso interessante per il, considerando il suo interesse in passato verso il calciatore. Il centrocampista sarebbe un buon profilo da valutare, a dimostrarlo sono le sue buone prestazioni di questa stagione che lo hanno visto in campo ben 31 volte effettuando 5 gol. Data anche una probabile rivoluzione a centrocampo, Lucas Torreira potrebbe magari essere l’uomo giusto su cui puntare. Lucas Sebastián Torreira, Fiorentina-Empoli (Photo by Gabriele ...

Advertising

Vincenz32509123 : Solo a me fa cacare Nandez? A questo punto preferisco Demme. Voglio più fisicità e uno che sappia tirare da fuori. - manu67915486 : @Andrea842631710 È vero ne parlasti pure tu tempo fa, non ricordavo. Sono la tua palla destra allora ?? secondo me s… - Andrea842631710 : @manu67915486 Ti ricordi il mio posto su Deulofeu mesi e mesi fa???. Giuntoli torna sempre sui vecchi pallini. Se pr… - pastaaaaaah : Breve storia triste del mio ancor più breve coming out: (a discolpa del fatto, in questo gruppo usano spesso la me… - Szobosalvs : @ShotoSocios Molto probabile come formazione, però aggiungerei via Demme e dentro un giocatore più forte. Secondo i 4 cc ruoteranno molto -

Napoli, chiusura col botto e miglior difesa: ora la palla passa al mercato Si comincia dai marcatori di giornata: Politano , Zielinski e Demme segnano e mandano un segnale in ... ci sono due ingredienti fondamentali nella rosa per ritentare l'assalto, stavolta con più ... Holy Spider, di Ali Abbasi ...solo una riproduzione venuta male delle atmosfere malate di Il silenzio degli innocenti di Demme, ... In più il film crede di fornire un quadro sulla condizione femminile nella società iraniana che ... Spazio Napoli Si comincia dai marcatori di giornata: Politano , Zielinski esegnano e mandano un segnale in ... ci sono due ingredienti fondamentali nella rosa per ritentare l'assalto, stavolta con......solo una riproduzione venuta male delle atmosfere malate di Il silenzio degli innocenti di, ... Inil film crede di fornire un quadro sulla condizione femminile nella società iraniana che ... Demme più lontano da Napoli: ci pensa un club di Serie A